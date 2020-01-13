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وزير الإسكان: تنفيذ 1272 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بسكن مصر بـ "بدر"

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (  عمارة 53) بمشروع "سكن مصر" بالمرحلة الأولي بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر، بنسبة إنجاز بلغت حوالي 96%.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جارٍ تنفيذ عدد  9024 وحدة (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية  بمنطقة الامتداد الشرقي بنسبة إنجاز نحو 60%، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 115م2 : 118م2، كما يولي جهاز المدينة اهتماماً كبيراً بالمشروع ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي سكن مصر وسكن العاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً خلال الجولة على مسئولي الشركات المنفذة بالمشروعين لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية خاصة الوحدات الجاري تنفيذها لموظفي العاصمة.

 وقال المهندس عمار مندور، جارٍ طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بمشروع وحدات العاملين بالعاصمة، موضحاً أن الجولة جاءت في إطار المتابعة المستمرة والتواصل المباشر لإزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ  المشروعات بالمدينة.

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