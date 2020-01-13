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برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:57 ص
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لويس سواريز
لويس سواريز
عبد القادر عرابي
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أفادت تقارير إعلامية إسبانية اليوم، أن نادي برشلونة الإسباني يبحث فكرة ضم مهاجم جديد للفريق بشكل عاجل في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، وذلك قبل غلق الميركاتو بنهاية الشهر الجاري.

 

ووفقاً لبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير، فإن إدارة برشلونة ترصد ضم المهاجم الأرجنتيني الدولي لويس إيزيكيل أفيلا، نجم نادي أوساسونا الإسباني.

 

وتألق أفيلا رفقة الفريق الباسكي هذا الموسم في الدوري الإسباني، مسجلاً تسعة أهداف احتل بها المركز الرابع في ترتيب هدافي الليجا.

 

ويعاني برشلونة من أزمة حقيقية في مركز المهاجم الصريح حالياً، بعد أن أعلن النادي في بيان رسمي خضوع سواريز لعملية جراحية، من شأنها أن تبعد اللاعب عن الملاعب لمدة تتجاوز 4 أشهر.

 

وتعرض سواريز للإصابة في مباراة الفريق الماضية في الليجا ضد إسبانيول والتي تعادل خلالها الفريق بنتيجة 2-2.

 

إلا أن الطاقم الطبي لبرشلونة منح الضوء الأخضر لمشاركة سواريز أمام أتليتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر السعودي الخميس الماضي، مما أدى لتفاقم الإصابة.

 

كما يرتبط برشلونة بلاعب دينامو زغرب الكرواتي داني أولمو، لا سيما وأنه خريج مدرسة برشلونة "لا ماسيا".

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رياضة بديل سواريز الاخبار الرياضية افيلا اخبار الرياضة

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