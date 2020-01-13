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شاهد.. أبرز إطلالات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:59 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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قبل جوائز SAG، لا تأتي جوائز Grammys وOscars سوى جوائز اختيار النقاد حيث ستجتمع أكبر الأسماء في هوليوود في التلفزيون والموسيقى في Barker Hangar في سانتا مونيكا - كاليفورنيا في المعرض السنوي الخامس والعشرين.

حتى الآن، شهدت الليلة عددًا لا يحصى من الأنماط والاتجاهات المختلفة. ولكن هناك شيء واحد مؤكد، هؤلاء النجوم جاهزون لإبهارنا بموسم عرض الجوائز لعام 2020. شهدت هذه السجادة الحمراء مجموعة من الفساتين البرتقالية كليمنتين، وحفنة من خيارات مظهر الأزياء الخضراء من كل من السيدات والسادة، فضلًا عن حفنة من البدلات الكلاسيكية باللون البحري.

ولكن قبل أن تبدأ الاحتفالات الخيالية، لا يمكننا أن نغفل أعيننا عن الخدع الرائعة التي تضرب السجادة الحمراء! بدءًا من أزياء الأمراء إلى فساتين شبيهة بالأميرات إلى أزياء جريئة وإكسسوارات براقة وأكثر، أصبح هذا سريعًا حدثًا يجب تذكره.

بداية من إطلالة زيندايا الساحرة من توم فورد، وإطلالة لوبيتا نيونج من مايكل كورس، إلى إطلالة ماندي مور الفخمة من إيلي صعب.

ولكن قبل أن تشغل قائمة المرشحين بالنجوم مقاعدهم الليلة لمعرفة من سيحصل على الجوائز المرغوبة، دعنا نلقي نظرة ونرى ما جلبته هذه النجوم إلى السجادة الحمراء.


زيندايا

نجمة HBO Euphoria وصلت، وكالمعتاد لم تخيب الآمال. وبجلب الموضة المجرية الفاتنة إلى جوائز النقاد المختارين للسجادة الحمراء لعام 2020، لم تأتي زيندايا للعب في هذه الإطلالة الوردية الساخنة ذات القطعتين. من الآمن القول أن مظهرها هو المظهر المفضل لهذه الليلة.

لوبيتا نيونج

تدور الممثلة الكينية المكسيكية في السجادة الحمراء لجوائز النقاد لعام 2020 وهي ترتدي اللون البني الداكن من مايكل كورس.

ماندي مور

تخلّلت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا عن الفستان الليلة واختارت بذلة سوداء وفريدة من نوعها من إيلي صعب، مقترنة بغطاء أسود مطابق.

فلورنس بوج

تتألق نجمة Little Women في السجادة الحمراء لجوائز النقاد لعام 2020 وهي ترتدي فستان برادا باللونين الأبيض والفضي. الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا لا تفشل أبدًا في السيطرة على السجادة الحمراء ولم تعد هذه الليلة استثناءً.

بيلي بورتر

لا يظهر الممثل البالغ من العمر 50 عامًا عندما يتعلق الأمر بأزياء السجادة الحمراء. على الرغم من أن بورتر ربما يكون قد ذهب إلى أبعد من ذلك في السجادة الحمراء لعام 2020 لحفل جولدن جلوب، إلا أنه لا يزال قويًا عندما يتعلق الأمر بخيارات الأزياء الخاصة به في موسم الجوائز هذا وهو يرتدي ثوبًا بدون حمالات باللون الأخضر. لكن الطريقة التي استخدمها في الوصول إليها هي ما لفت انتباهه حقًا - فقد اختار بورتر ما يبدو وكأنه وشم الفراشة وإكسسوارت باللون الفضي.

لوسي هيل

خرجت الممثلة السابقة لـ Pretty Little Liar على السجادة الحمراء لجوائز النقاد لعام 2020 في هذا الفستان الأخضر. ترتدي الشابة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا مفتوح عند الصدر مع رباط باللون الأسود عند الخصر، مع إكسسورات من اللؤلؤ والكريستال. أما بالنسبة لمكياجها، فقد اختارت الممثلة مكياج رقيق مع ظلال خفيفة حول العيون.
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مشاهير جوائز اختيار النقاد 2020 الفجر الفني اطلالات

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