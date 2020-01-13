الاسماعيلى وطلائع الجيش 2-1 في الدوري المصري | شاهد أهداف المباراة

الاسماعيلى وطلائع الجيش في الدوري المصري

الاسماعيلى وطلائع الجيش، تمكن فريق الاسماعيلى من تحقيق فوزًا صعبًا على غريمه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش في الدوري

تقدم الاسماعيلى بالهدف الأول عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الاول، وأضاف الغينى بيكيتي الهدف الثاني عقب نزوله مباشرة في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 87 نجح البديل ناصر منسي من إحراز الهدف الاول لطلائع الجيش.





بهذه النتيجة، رفع الاسماعيلى رصيده إلى النقطة 17 في المركز العاشر بترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.



