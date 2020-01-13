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الاسماعيلى وطلائع الجيش 2-1 في الدوري المصري | شاهد أهداف المباراة

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:50 ص
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الاسماعيلى وطلائع الجيش
الاسماعيلى وطلائع الجيش
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الاسماعيلى وطلائع الجيش في الدوري المصري

الاسماعيلى وطلائع الجيش، تمكن فريق الاسماعيلى من تحقيق فوزًا صعبًا على غريمه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش في الدوري
تقدم الاسماعيلى بالهدف الأول عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الاول، وأضاف الغينى بيكيتي الهدف الثاني عقب نزوله مباشرة في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 87 نجح البديل ناصر منسي من إحراز الهدف الاول لطلائع الجيش.

بهذه النتيجة، رفع الاسماعيلى رصيده إلى النقطة 17 في المركز العاشر بترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 في المركز الثالث عشر.

وبدأ الاسماعيلى مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف - محمد الشامي – محمد صادق – عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

وتعتبر مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش هي الأولى للفرنسى ديديه جوميز مدرب الدراويش الجديد بعد توليه المسئولية خلفاً لأدهم السلحدار، حيث نجح المدرب الفرنسي في حصد الـ 3 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، مازال طارق يحيي المدير الفنى لطلائع الجيش يبحث عن نفسه مع الفريق، بالرغم من تواجد عدد كبير من اللاعبين الأكفاء إلا أنه مازال يبحث عن التوليفة المناسبة لتحقيق الانتصارات.

شاهد.. أهداف مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش في الدوري المصري:-

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