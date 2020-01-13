صحيفة إسبانية تسرب نتيجة اجتماع الحسم: برشلونة يقرر إقالة فالفيردي رسميا

فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة ورئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو اليوم.

وذكرت الصحيفة أن هناك اليوم اجتماع بين مستر فالفيردي وبارتوميو والمتوقع بعد الاجتماع إعلان إقالة المدرب رسميا.

وكان زابالا الصحفي في موندو ديبورتيفو قد شن هجوما كبيرا على بارتوميو بسبب المدرب قائلا : "المستر فالفيردي كان محترف بكل تجربة خلال مسيرته , مع الرؤساء ومع اللاعبين ومع زملاء المهنة و مع الإعلام، لماذا قلة الاحترام هذه ؟ فالفيردي يستحق تعامل أفضل ويستحق الاحترام"

وتابع: "التفاوض مع مدرب آخر بوجود عقد لدى مدربك أمر غير محترم لكن وأكثر تتفاوض علنا ويتم تسريب المحادثات دقيقة بدقيقة".

وأضاف: "ما حدث قلة احترام كامل .. كيف سيواجه المستر لاعبيه ؟ هو لا يستحق هذا التعامل".

وكان برشلونة ودع السوبر الإسباني بعد الخسارة من أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي على ملعب الجوهرة المشعة.