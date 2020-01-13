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أهان فالفيردي.. إعلامي إسباني يشن هجوما عنيفا على رئيس برشلونة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:35 ص
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بارتوميو
بارتوميو
الفجر الرياضي
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شن الصحفي كارلوس زابالا هجوما عنيفا على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بسبب المحادثات مع تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق لتولي قيادة البارسا خلفا لإرنيستو فالفيردي.

 

وقال الصحفي في موندو ديبورتيفو الإسبانية، كارلوس زابالا: "المستر فالفيردي كان محترف بكل تجربة خلال مسيرته , مع الرؤساء ومع اللاعبين ومع زملاء المهنة و مع الإعلام، لماذا قلة الاحترام هذه ؟ فالفيردي يستحق تعامل أفضل ويستحق الاحترام"

 

وتساءل زابالا: "تريد إقالة مدربك هذا عادي بكرة القدم .. لكن لماذا قلة الاحترام ؟".

 

وواصل: "التفاوض مع مدرب آخر بوجود عقد لدى مدربك أمر غير محترم لكن وأكثر تتفاوض علنا ويتم تسريب المحادثات دقيقة بدقيقة".

 

واختتم: "ما حدث قلة احترام كامل .. كيف سيواجه المستر لاعبيه ؟ هو لا يستحق هذا التعامل".

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فالفيردي رياضة بارتوميو الاخبار الرياضية اعلامي اسباني اعلامي اخبار الرياضة

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