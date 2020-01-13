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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:48 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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يلتقي فريق مان سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مبارة مان سيتي ضد كريستال بالاس :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مان سيتي وفريق كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقله لمباراه مان سيتي وكريستال بالاس :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

نتيجة مباراة مان سيتي الماضية في البريميرليج :-

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق استون فيلا بالأمس بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك بالجولة الـ22 من البريميرليج.

تصريحات جوارديولا بعد الفوز على أستون فيلا :-

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة : "كان الأداء جيدًا حقًا، وكان الالتزام مهمًا حقًا، ونحن دائما نريد أن نلعب بشكل جيد وحتى النهاية، وأنا راض عن الطريقة التي لعبنا بها والطريقة التي قاتلنا بها بشكل صحيح حتى النهاية، ويجب عليك الضغط في كل وقت. نأمل أن نستمر في اللعب بشكل جيد والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ترتيب مانشستر سيتي في البريميرليج :-

ويحتل فريق مان سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي خسر من فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما يحل فريق ليفربول في صدارة البريميرليج برصيد 61 نقطة بعدما فاز في جميع مبارياته وتعادل في لقاء وحيد امام مانشستر يونايتد منذ بداية الدوري الانجليزي.

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