ما بين النجومية والاعتزال.. أسرار عن مديحة كامل في ذكرى وفاتها





تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل وهي واحدة من أبرز أيقونات السينما المصرية وجميلة الجميلات وهي فتاة أحلام الشباب بجاذبيتها التي لا تقاوم، وخفتها وحضورها الطاغي.



وفي ذكرى وفاتها، يستعرض "الفجر الفني" أسرار ومواقف من حياتها..



1- اسمها بالكامل مديحة كامل صالح أحمد، ولدت بمدينة الإسكندرية يوم 3 من أغسطس عام 1948.



2- قدمت "رابعة العدوية" في مسرحية مدرسية تحمل نفس الاسم خلال المرحلة الإعدادية، وحصلت من خلاله على لقب أفضل ممثلة مدرسية.



3- غادرت الإسكندرية عام 1962م في عمر السادسة عشرة، إلى القاهرة بحثًا عن أحلام النجومية بالوسط الفني.



4- بدأت مشوارها الفني في القاهرة عام 1964 بأدوار صغيرة في المسرح والسينما، وشاركت في العديد من عروض الأزياء.



5- التحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس عام 1965 لمواصلة دراستها مع محاولاتها للوصلول إلى النجومية.



6- في أواخر الستينات حصلت على دور البطولة أمام ملك الشاشة فريد شوقي في فيلم "30 يوم في السجن".



7-- اختفت عن الأنظار لأكثر من عامان تزامنًا مع بعض الأزمات التي حاصرت صناعة السينما المصرية في ذلك الوقت.



8-- عادت مرة أخرى خلال حقبة الافلام اللبنانية التي كانت إنتاج مشترك مع مصر وقدمت عدة أدوار بطولة ولم تحقق قبولًا نقديًا، ولكنها نالت من خلالها بإنتشارًا جماهيريًا واسعًا.



9- قدمت مع المخرج كمال الشيخ، والفنان محمود ياسين، فيلم "الصعود إلى الهاوية" والتي رفضته أغلب نجمات السبعينات، ليٌعلن هذا الفيلم عن فنانة من العيار الثقيل وليست مجرد وجه جميل يُقدم أدوار الإغراء فقط.



10- قدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 70 فيلمًا ومعظمهم من علامات السينما المصرية.



11- قدمت على خشبة المسرح خمس أعمال مسرحية وهم هاللو شلبي، يوم عاصف جدًا، حلو الكلام، لعبة إسمها الفلوس، الجيل الضائع.



12- أصيبت بجلطة مفاجئة أثناء تصوير مسلسل "الأفعى"، وذلك في عام 1975 بسبب متاعب مستمرة مع القلب.



13- كما أصيبت بمرض سرطان الثدي ولم تكن هي الأزمة الأولى التي واجهتها، بل عانت من مرض القلب طيلة حياتها.



14- خططت لإنشاء مصنع تريكو بعد اعتزالها الفن لأنها كانت تهوى تصميم الملابس، ولكن القدر لم يمهلها بذلك.



15- وكان عشقها الكبير لتصميم الملابس دافع للإحتفاظ ببعض المقتنيات الخاصة من مشوارها الفني حتى بعد إعتزالها الفن.



16- كانت مديحة كامل، تعتمد على ملامحها الجذابة الرقيقة ولم تكن من هواة الماكياج.



17- من أقرب أصدقائها بالوسط الفني النجمتين سهير رمزي، وميرفت أمين.



18- قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية، ومن الأقرب المسلسلات المحببة لقلوب الجماهير مسلسل البشاير التي قدمته مع الساحر محمود عبد العزيز.



19- تزوجت مديحة كامل، ثلاث مرات الأولى من رجل الأعمال محمود الريس، وانجبا "مريهان" ابنتهما الوحيدة، ثم زواجها الزواج من المخرج شريف حمودة، أما زواجها الثالث والآخير كان من المحامي جلال الديب.



20- ارتدت مديحة كامل، الحجاب في السنوات الأخيرة من عمرها، جددت متاعبها الصحية ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما أستدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.



21- ظهرت بعد إعتزالها الفن في مقابلة واحدة فقط من خلال برنامج "حوار صريح جدًا" مع الإعلامية منى الحسيني، ولكن تم منع عرض الحلقة لهجومها على الوسط الفني، وذلك عام 1995.



22- توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها متوفية في ظهر اليوم التالي.









