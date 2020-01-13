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"1917" يحصد جائزة أفضل مونتاج في حفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم 1917 جائزة أفضل مونتاج سينمائي من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من فيلم Uncut Gems لأدم ساندلر، وفيلم Ford v Ferrari بطولة مات ديمون وكريستيان بيل، وفيلم Parasite، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood من بطولة براد بيت وليوناردو ديكابريو، وفيلم The Irishman من بطولة روبيرت دينيرو وآل باتشينو، وفيلم 1917.

ومن ضمن الجوائز الأخرى، جائزة أفضل تصوير سينمائي التي ترشح لها كل من فيلم The Lighthouse ومصوره Jarin Blaschke، وفيلم 1917 ومصوره Roger Deakins، وفيلم Ford v Ferrari ومصوره Phedon Papamichael، وفيلم The Irishman ومصوره Rodrigo Prieto، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood ومصوره Robert Richardson وفيلم جوكر ومصوره Lawrence Sher.


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