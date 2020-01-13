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"Little Women" يحصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس في حفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:24 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم Little Women، جائزة أفضل سيناريو مقتبس من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من icah Fitzerman-Blue عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وجريتا جيرويج عن فيلم Little Women، وAnthony McCarten عن فيلم The Two Popes وتود فيليبس عن فيلم جوكر، وتايكا وتيتي عن فيلم Jojo rabbit، وستيف زيليان عن فيلم The Irishman.

وكان من ضمن الجوائز الأخرى، جائزة أفضل سيناريو أصلي، والتي ترشح لها كل من، كل من الكاتب Noah Baumbach كاتب سيناريو فيلم Marriage Story، والمخرج والسيناريست Bong Joon-ho عن فيلمه Parasite، والكاتب Rian Johnson عن فيلم Knives Out، والمخرج كوينتن ترانتينو عن كتابته لسيناريو فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وLulu Wang عن فيلم The Farewell.


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الكلمات المفتاحية

منوعات حفل الفجر الفني اختيار النقاد

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