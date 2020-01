"Dolemite is my name" يفوز بجائزة أفضل فيلم كوميدي في حفل "اختيار النقاد"

بالإضافة لجائزة أفضل فنان أو فنانة صاعدة بمجال التمثيل، وترشح لها عدد مميز من المواهب الشابة، هم كل من النجمة جوليا بترز عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، والطفل Roman Griffin Davis عن دوره في فيلم Jojo Rabbit وShahadi Wright Joseph عن دورها في فيلم US، ونواه جوب عن دوره في فيلم Honey Boy، وThomasin McKenzie عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وأركي ياتس عن دوره في فيلم Jojo Rabbit.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر، عن حصد فيلم Dolemite is my name جائزة أفضل فيلم كوميدي من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.وكان من بين الجوائز الأخرى بالحفل، جائزة أفضل فريق تمثيل وترشح لها كل من، فيلم Bombshell، وفيلم The Irishman، وفيلم Knives Out، وفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم Parasite.