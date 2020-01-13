تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تطورات جديدة بشأن خلافة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني للسد القطري الحالي لإرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة.





وأفاد الصحفي الإسباني الشهير سين كونسيسيون بأن تشافي رفض الأول تدريب البلوجرانا بشرط أن تتم إقالة الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق.





وأكد سين كونسيسيون أن تشافي رفض الموافقة على عرض برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني قبل قيام الإدارة بإقالة إرنستو فالفيردي المدرب الفني الحالي للفريق.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تتنظر اليوم الأحد والموافق الثاني عشر من يناير الجاري من أجل الرد النهائي من تشافي ومعرفة موقفه من العرض المُقدم من إدارة النادي الكتالوني بشأن خلافة إرنستو فالفيردي في تدريب برشلونة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العرض المُقدم من جانب برشلونة لتشافي سيمتد لمدة عامين ونصف وهذا يعني أنه يمكن أن يتولى تدريب الفريق على الفور وبهذا يمكن أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تولى تشافي هرنانديز مهمة تدريب البلوجرانا بداية من الصيف المقبل في حين سيظل إرنستو فالفيردي مع الفريق حتى نهاية الموسم.





وكانت تقارير صحفية كشفت في الساعات القليلة الماضية عقب خسارة برشلونة على يد أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني عن وجود اجتماع بين السكرتير الفني لبرشلونة إريك أبيدال مع تشافي في الدوحة من أجل الاتفاق على عودة الأخير لبرشلونة كمدير فني ومن ثم خلافة فالفيردي.



