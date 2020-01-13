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موعد مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:25 ص
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الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره أبها، مساء اليوم الموافق 13 يناير 2020، على ملعب الجوهرة المشتعلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويدخل أبها المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

فيما يعاني الأهلي من النتائج السيئة والتي كان آخرها سقوطه أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد الأهلي في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن أبها صاحب المركز السادس، فيما يعتلي الهلال صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي:-

ومن المقرر ان تقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة أبها:-

حراسة المرمى: ياسر المسيليم
خط الدفاع: يزيد البكر، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما
خط الوسط: ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، عبد الفتاح عسيري، يوسف بلايلي
خط الهجوم: دجانيني، مهند عسيري

التشكيل المتوقع لأبها في مواجهة الأهلي:-
حراسة المرمى: محمدى
خط الدفاع: الخثلان، الوشي، الحبيب، عاشور
خط الوسط: قيسي، غابرييل، النجمى، العواضي، النجار
خط الهجوم: العباس

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