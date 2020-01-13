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النجمة لورا ديرن تحصد جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد في حفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر، عن حصد النجمة لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.

وجاء ضمن المرشحين لهذه الفئة كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers، وفلروينس بف عن دورها في فيلم Little Women، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell، وزهو شوزين عن دورها في فيلم The Farewell.

وكان من ضمن المرشحين لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد كل من، النجم ويليام دافو، عن دوره في فيلم The Lighthouse، والنجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، والنجم أنتطوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، والنجم آل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم جو بيتشي عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.


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