محرز يواصل تألقه مع مانشستر سيتي

يسعى النجم الجزائري الدولي رياض محرز نجم مانشستر سيتي تألقه تألقه مع السيتي للمباراة الثانية على التوالي التش شهدت تسجيله هدفين في شباك أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتمكن رياض محرز من افتتاح التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة أمام أستون فيلا في الدقيقة الثامنة عشر قبل أن يتمكن من أضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين.





وقدم محرز المباراة الثانية على التوالي آداء مبهرا مع التشكيلة الأساسية وكان قد سجل هدفاً في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد وذلك ضمن مباراة الذهاب في الدور النهائي من كأس كاراباو.





كما ساهم محرز في صنع الهدف الخامس في آخر خمس مباريات مع السيتيزنز بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة هدفين آخرين.



