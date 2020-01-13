عاجل.. الزمالك يكشف عن تصميم حافلة الفريق الجديدة (صورة)

أظهر نادي الزمالك عن التصميم الجديد لحافلة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لهذا الموسم وتضمن الإعلان صورا لمقدمة الحافلة والوجهتين الخلفية والجانبية.





وشهد التصميم ظهور كتابات فرعونية بالإضافة إلى تواجد صور لجماهير النادي العريقة مع وجود رامي السهم المتواجد في شعار النادي كشخصية رئيسية للتصميم.





ويستعد الزمالك لمباراة فريق الجونة بالجولة الثالثة عشرة للدوري بعد غد الأربعاء على ملعب الجونة.