مصطفى عاطف يُقدم العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق (صور)









قدم المنشد الديني مصطفى عاطف، واجب العزاء في والد الفنان إيهاب توفيق، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي، قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس.وحرص عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والإعلام، والسياسة حضور عزاء والد إيهاب توفيق، ومواساته والوقوف بجانبه في مصابه الأليم.وتوفى والد إيهاب توفيق، بالإختناق نتيجة إندلاع النيران في فيلته بمنطقة مدينة نصر في صباح يوم الخميس الماضي ووصلت 8 سيارات إطفاء بعد بلاغًا تلقوه بحدوث حريق.ومن الجدير بالذكر أن كشفت التحقيقات الأولية عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطايق من الفيلا أدت إلى إشتعال النيران، ولقى والد إيهاب توفيق مصرعه نتيجة الإختناق.