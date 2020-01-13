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عاجل.. حفتر والسراج يزوران روسيا قريبا لبحث وقف إطلاق النار

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:43 ص
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حفتر والسراج
حفتر والسراج
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نقلت فضائية العربية، في نبأ عاجل عن مسؤول روسي، خبرًا يفيد بأن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق سيزوران موسكو قريبا لبحث وقف إطلاق النار.


يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الليبي، الموافقة على عقد هدنة مع حكومة فايز السراج، بعد الانتصارات الساحقة التي حققها الجيش الوطني الليبي على جميع المستويات، ومنها تحرير مدينة سرت في 3 ساعات فقط.


إلا أن المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق تأبى أن تمر الهدنة دون اختراق، حيث قامت باختراقها أكثر من مرة.

 

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الكلمات المفتاحية

الوطني الليبي الهدنة المشير خليفه حفتر

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