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الجيش الليبي: وقف إطلاق النار لن يصمد في ظل خرق الميليشيات (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:49 ص
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المحجوب
المحجوب
أمنية فوزي
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قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الميليشيات اخترقت هدنة وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 30 خرقا حتى الآن في عدد من الجبهات.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الجيش الوطني الليبي تتعامل مع هذه الخروقات بمسئولية، مضيفًا أن القوات تعاملت مع الطائرة المسيرة الليبية التي تحمل قذائف عن طريق السيطرة عليها وتشويشها بدون إطلاق النار.

وأشار إلى أن الميليشيات فرضت على حكومة السراج أن تصدر بيانًا بأنه لا يمكن وقف إطلاق النار إلا بالعودة إلى ما كانت عليه القوات في شهر أبريل، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار لن يصمد في ظل خرق الميليشيات له، متابعًا: "الجيش الليبي يغلب المصلحة العليا للبلاد".
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الكلمات المفتاحية

لقوات الوطني الليبي الهدنة 30 خرق

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