Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:01 ص
Advertisements
شبورة
شبورة
داليا الحسين
Advertisements
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد، اليوم الاثنين 13 يناير 2020، طقس مائل للبرودة على الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما توقعت تكون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتصل درجة الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرار المتوقعة اليوم على معظم أنحاء الجمهورية:-
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 11 19
شبين الكوم 10 18
طنطا 10 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 19
بلطيم 10 18
مطروح 07 15
السلوم 07 16
سيوة 07 18
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 10 19
العريش 10 18
رفح 08 17
رأس سدر 12 19
نويبع 14 21
طابا 09 17
كاترين 02 14
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 11 22
مرسى علم 11 22
الفيوم 09 20
المنيا 10 19
أسيوط 05 21
سوهاج 05 20
قنا 05 19
الأقصر 05 22
أسوان 06 23
الوادي الجديد 06 22
حلايب 16 18
رأس حدربة 16 18
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الاثنين درجه الحراره حالة الطقس حالة الجو توقعات الأرصاد الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 7 ساعات

إدارة برشلونة تصدم الجمهور

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رسالة تحذيرية: احترس من هذه الظاهرة الخطيرة خلال الـ7 أيام المقبلة.. و"الأرصاد" توضح حقيقة الأمر

عاجل.. عاصفة ترابية قوية تضرب محافظتي القاهرة والجيزة.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة

عاجل.. ظاهرة خطيرة وعاصفة ترابية قوية تضرب محافظات مصر الآن

"قبل ما تروح شغلك".. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم: "عاصفة ترابية قوية وشبورة وأمطار"

"لو عندك امتحان".. "الفجر" توجه نصائح للطلاب عن حالة الطقس السيئ

تعرف علي درجات الحرارة اليوم الاثنين 16/12/2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status