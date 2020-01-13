الأرصاد: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق





كما توقعت تكون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.





وتصل درجة الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرار المتوقعة اليوم على معظم أنحاء الجمهورية:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 15

السلوم 07 16

سيوة 07 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 10 19

العريش 10 18

رفح 08 17

رأس سدر 12 19

نويبع 14 21

طابا 09 17

كاترين 02 14

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

المنيا 10 19

أسيوط 05 21

سوهاج 05 20

قنا 05 19

الأقصر 05 22

أسوان 06 23

الوادي الجديد 06 22

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 18



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد، اليوم الاثنين 13 يناير 2020، طقس مائل للبرودة على الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.