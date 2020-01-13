مفاجأة.. طائرة قطرية تنجو من صواريخ الحرس الثوري إيراني

نجت طائرة قطرية من مصير الطائرة الأوكرانية والتى سقطت مؤخرًا في إيران بصاروخ من الحرس الثوري.





وبحسب ما ذكره موقع العربية نت، أنه قبل ساعتين من حادث الطائرة "الأوكرانية"، حلقت في نفس المسار طائرة تابعة للخطوط القطرية، ولكنها نجت من مصير كارثي، ووصلت من دون أن يعترضها أي صاروخ.





يذكر أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، سقطت بصاروخ للحرس الثوري الإيراني صباح الأربعاء الماضي، وهو ما اعترفت به الحكومة الإيرانية، مقدمة اعتذارها لدولة أوكرانيا عن الحادث المؤسف، مشددة على أنها ستحاسب المقصر.





في حين طلبت الحكومة الأوكرانية من إيران الاعتذار ودفع التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث.