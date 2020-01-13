مفكر سياسي: "تهويشة تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا منفعتش" (فيديو)



قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن تركيا لا تستطيع إرسال قوات حقيقية إلى ليبيا للعديد من الأسباب منها: "رفض تونس والجزائر لهذا التدخل، وبُعد ليبيا 2000 كيلو عن أنقرة"، معقبًا:" تهويشة أنقرة بالتدخل العسكري منفعتش".



وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن حل الأزمة الليبية متمثل في وقت إطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي هو الضامن لوقف إطلاق النار، خاصة أن الجيش الوطني الليبي المدعوم من موسكو، يسيطر على أكثر من 80% من الدولة الليبية.



ولفت إلى أن الشرق الأوسط على مدى الـ70 عامًا الماضية به أزمات كبيرة، سواء حروب إقليمية أو تدخل أجنبي أو حروب أهلية، خلاف حدوث زلزل كبير في 2011 في المنطقة أدى لخلل كبير نتج عنه تدخلات إقليمية ودولية، وما زلنا نعاني من توابع هذه الزلازل حتى الآن.

