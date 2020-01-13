أديب يكشف تفاصيل الرسائل السرية بين واشنطن وطهران عقب اغتيال سليماني



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أمريكا أرسلت مع السفير السويسري عقب اغتيال سليماني لطهران رسالة مفاداها "خلاص كده"، وكان رد الإيرانيين: "طب خلاص كده"، منوها بأن تلك الرسائل ترسل بطريقة مشفرة على السفارة السويسرية في طهران.



وأضاف الإعلامي: "وإحنا هنا قاعدين بنقول هيضربو بعض.. وهما كانوا فلة شمعة منورة يا روحي، بنعد بنحزق وهما بيبعتوا لبعض"، لافتا إلى أن التقرير وصف العبارات الحادة بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإيراني أنها للاستهلاك المحلي.



كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" عن دور السفارة السويسرية في إيران لحل الأزمة بين واشنطن وطهران بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.