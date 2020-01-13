خبير: "قادر 2020" أظهرت جاهزية القوات المسلحة لمهام الفتح الاستراتيجي

قال العميد عادل العمدة، المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مناورة قادر ٢٠٢٠ التي تجريها كافة أفرع القوات المسلحة على كافة المحاور الاستراتيجية للدولة في توقيت متزامن، أظهرت مدى جاهزية القوات المسلحة فى مهام "الفتح الاستراتيجى"، وهي جاهزية عالية لنقل المعدات المدرعة من دبابات ومدرعات ومركبات خلال وقت قياسى إلى أى مكان داخل جمهورية مصر العربية باستخدام عربات نقل الدبابات والسكك الحديدية من ضمن خطة الفتح الاستراتيجى.



وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، في تصريح إلى موقع الفجر، مهام الفتح الاستراتيجى تحتاج إلى تنسيق بين كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع القيادة العامة للقوات، وتنفيذها أظهر مدى تقدم القوات المسلحة وتشكيلاتها في التنسيق والانتشار من منطقة لأخرى في زمن قياسى.



وظهرت في الصور دبابة القتال الرئيسية (M1a1 abrams) ودبابة (M60 patton) ومدرعات طراز (M-113) أثناء تحميلهم ونقلهم على عربات النقل طراز رينو وعلى القطارات الحربية.