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لقطات من بدء توافد النجوم للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد" (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:35 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد عبر صفحة تويتر، لقطات من وصول النجوم للسجادة الزرقاء من حفل الجوائز بدورته رقم 25 لعام 2020.

ويشهد الحفل ترشح عدد مميز من الأفلام وصناع السينما حول العالم، وشملت الترشيحات لجائزة أفضل ممثل بدور مساعد، التي ترشح لها كل من النجم ويليام دافو، عن دوره في فيلم The Lighthouse، والنجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، والنجم أنتطوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، والنجم آل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم جو بيتشي عن دوره في فيلم The Irishman، والنجم براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

ولجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد ترشحت كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers، وفلروينس بف عن دورها في فيلم Little Women، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell، وزهو شوزين عن دورها في فيلم The Farewell.


لقطات من بدء توافد النجوم للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد" (صور)
لقطات من بدء توافد النجوم للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد" (صور)
لقطات من بدء توافد النجوم للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد" (صور)
لقطات من بدء توافد النجوم للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد" (صور)
لقطات من بدء توافد النجوم للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد" (صور)
لقطات من بدء توافد النجوم للسجادة الزرقاء بحفل جوائز "اختيار النقاد" (صور)
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