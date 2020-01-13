رسائل ردع.. تعليق عمرو أديب على مناورة قادر 2020 (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك استنفار واضح واستعداد كامل، حيث عقدت مصر على مدار العشرة أيام الماضية مناورات كثيرة برية وبحرية وجوية.



وأضاف الإعلامي: "المناورات دي ليست رسالة أن عندنا جيش، ولكن هى رسالة ردع لمن يفكر في الاقتراب منا، أو تعريض مصالحنا الاستراتيجية للخطر، مصر وطن كبير ومستقر، ولن نكون ضحية لخلافات جمبينا".



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمناورة "قادر 2020"، معقبا: "دي زي فرش متاع"، موضحا أن الأسلحة الحديثة المنضمة للأسطول المصري تشارك في المناورة.