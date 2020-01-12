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جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بزعم التسلل من غزة

الأحد 12/يناير/2020 - 11:52 م
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بوابة الفجر
وكالات
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كشف الجيش الإسرائيلي، عن عملية الاعتقال جرت في موقعين منفصلين، حيث اعتقل 3 شبان مع بعضهم فيما اعتقل الرابع بمفرده، مؤكدا أنه لم يكن بحوزة  المعتقلين الأربعة أية أسلحة، ونقلوا للتحقيق معم.

وهذه أول حالة اعتقال من قطاع غزة تسجل في عام 2020.

وغالبية عمليات التسلل يقوم بها فتية وشبان يسعون للبحث عن فرص عمل في إسرائيل والضفة الغربية، في ظل ارتفاع البطالة بغزة على أكثر من 53 %.

ووفق عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية): فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 134 فلسطينيا من قطاع غزة خلال عام 2019.

وذكر أن بين المعتقلين (84) مواطنا، اعتقلوا بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، و(37) اعتقلوا في عرض البحر وهم من العاملين في مهنة الصيد.

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الكلمات المفتاحية

غزة جيش الاحتلال تسلل اعتقال 4 فلسطنيين

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