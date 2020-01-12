لهذا السبب.. نسرين طافش تتصدر ترند جوجل



تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش محركات البحث فى 'جوجل'، وذلك بعد إشاعة انضمامها لبرنامج "ذا فويس كيدز" بديلا عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم.





وقامت نسرين طافش بالتعليق على هذه الإشاعة، قائلة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر": "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بى فى برنامج ذا فويس".



وتابعت "طافش" قائلة "بس نسيتو تحطوا اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات أفريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".



يشار إلى أن نسرين طافش تواصل حاليا تصوير دورها فى مسلسل "ختم النمر"، ويشاركها فى البطولة "أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، حنان سليمان"، ومن إخراج أحمد سمير فرج.



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش السينمائية فيلم "نادي الرجال السري" مع الفنان كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني.