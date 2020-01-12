"ملك النهايات السعيدة".. بطولات وألقاب "زيدان" مع ريال مدريد بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني

واصل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تفوقه في "النهائيات" مع النادي الملكي، حيث حقق لقبه العاشر مع الفريق مساء اليوم الأحد، بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب فريق أتليتكو مدريد، بعدما فاز المرينجي بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية.





وانتهي الوقت الأصلي والإضافي لنهائي السوبر الإسباني بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليلجأ حكم المباراة لركلات الترجيح لحسم بطل السوبر، والتي ابتسمت لصالح "كتيبة زيدان" بالفوز بنتيجة 4/1 بعدما أضاع الأتليتي 3 ركلات.





أرقام مَضيئة من مسيرة "زيدان" مع ريال مدريد:

تولي "زيدان" القيادة الفنية لريال مدريد في ولايته التدريبية الأولي عام 2016 واستمر علي رأس الجهاز الفني للفريق المدريدي لمدة (878 يومًا) وتحديدًا حتي مايو 2018، وقاد الفريق المدريدي في 149 مباراة رسمية بمختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، حقق الفوز في 105 مباراة وتعادل في 28 مباراة ، وخسر 16 مباراة، وحصد معه 9 بطولات خلال هذه الولاية.

وعاد المدرب الفرنسي لتولي تدريب ريال مدريد مجددًا في مارس 2019 خلفًا للمدرب السابق سانتياجو سولاري، وقاد الفريق حتي الآن في 38 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 20 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 69 هدفًا، واستقبلت شباك فريقه 35 هدفًا، وحقق أول ألقابه بالولاية الثانية اليوم على حساب أتليتكو بحصد كأس السوبر الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بالدوري الإسباني بالموسم الحالي بفارق الأهداف خلف غريمه برشلونة المتصدر بنفس رصيد النقاط، كما قاد الفريق للصعود لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وينتظر مواجهة قوية مع فريق مانشستر سيتي.





زيدان "ملك النهايات السعيدة" مع الريال:





لم يخسر زين الدين زيدان أي نهائي مع ريال مدريد كـ"مدرب" خلال ولايتين مع الفريق، حيث خاض "زيزو" 8 مباريات نهائية مع المرينجي في الولاية التدريبية الأولي حسمها جميعًا لصالحه وقاد الفريق للتتويج بـ 8 ألقاب بالإضافة للقب بطولة الدوري الإسباني، والآن استطاع حصد لقب أول نهائي يخوضه مع الريال في ولايته الثانية، ليصبح عن جدارة واستحقاق "ملك النهائيات" مع النادي المدريدي.





بطولات وألقاب "زيدان" مع ريال مدريد:





- دوري أبطال أوروبا:





توج الفرنسي "زيدان" بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع ريال مدريد، البداية كانت عام 2016 بعدما حصد لقب البطولة على حساب أتليتكو مدريد بالفوز عليه في النهائي6 / 4 بركلات الترجيح.





وحصد اللقب الأوروبي للمرة الثانية مع النادي الملكي عام 2017 علي حساب يوفنتوس بالفوز عليه 4 / 1 في المباراة النهائية، بينما ثالث ألقابه بالبطولة كان على حساب فريق ليفربول عام 2018 وفاز عليه 3/1.





- السوبر الأوروبي:





حقق "زيزو" لقب بطولة السوبر الأوروبي "مرتين" مع ريال مدريد، الأولي كانت على حساب فريق إشبيلية الاسباني عام 2016 وفاز الملكي بنتيجة 3/2، أما الثانية كانت على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2017 وفاز الفريق المدريدي بنتيجة 2 /1.





- كأس العالم للأندية:





توج زين الدين زيدان بلقب بطولة كأس العالم للأندية مع ريال مدريد "مرتين"، الأولي كانت على حساب كاشيما أنتلرز الياباني عام 2016 وفاز عليه بنتيجة 4 / 2، بينما كرر تتويجه باللقب العالمي مع الملكي عام 2017 على حساب فريق جيريمو بطل البرازيل بعد الفوز عليه بنتيجة 1 – 0.





- السوبر الإسباني:





حقق المدرب الفرنسي كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد "مرتين"، الأولي كانت عام 2017 علي حساب فريق برشلونة، حيث فاز ذهابا وايابا 2 / 0، 3 / 1 على الترتيب، أما اللقب الثاني حققه مساء اليوم الأحد على حساب جاره اللدود أتليتكو مدريد بعدما تغلب عليه بنتيجة 4 / 1 بركلات الترجيح.





- الدوري الإسباني:

حقق "زيزو" لقب بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد "مرة وحيدة" موسم 2016 /2017 بعدما تصدر الفريق ترتيب البطولة بـرصيد93 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة والذي حل ثانيًا بـ 90 نقطة، بينما احتل أتليتكو المركز الثالث بـ 78 نقطة.



