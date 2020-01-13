خبير استراتيجي: مصر توجه رسالة بقدرتها العسكرية من خلال "قادر 2020"

قال اللواء محفوظ مرزوق، الخبير الاستراتيجي، ومدير الكلية البحرية الأسبق، إن العملية البرمائية ضمن مناورة قادر 2020، تعد من أعقد التدريبات العسكرية بمشاركة القوات الخاصة.



وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، أن مناورة قادر 2020 ترسل العديد من الرسائل القوية، متابعًا: "ما نراه في قادر 2020 يدل على أن التأمين الفني للقطع العسكرية المصرية على أعلى مستوى".



وأوضح الخبير الاستراتيجي، ومدير الكلية البحرية الأسبق، أن مصر توجه رسالة للجميع بقدرتها العسكرية على حماية أمنها القومي، مؤكدًا أن القيادة المصرية قيادة واعية.



