Advertisements
Advertisements
Advertisements

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

الأحد 12/يناير/2020 - 11:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قال الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بأن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني ونجح في التتويج باللقب.

وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.


وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة رائعة أمام أتلتيكو مدريد وكان ينقضنا التسجيل فقط لكن في النهاية حققنا الفوز وحصدنا كأس البطولة".

وتابع :"لم يكن أمامي حل أمام موراتا إلا التضحية من أجل الفريق لقد اعتذرت له، لكنه كان الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله".

وواصل :"أشكر المدرب الرائع زيدان على منحه الثقة لي، وأنا أشعر بأنه على مسافة واحدة من جميع اللاعبين بإخراج كل ما لدينا وأتمنى أن يكون لي دور مهم في تشكيل ريال مدريد وصناعة إسم لي".

وأوضح :"أنا سعيد جدًا . ما يحدث لي جميل جدًا ، أنا في لحظة لا تصدق . أنا أيضًا سأكون أب".

وتابع :"لقد دعمني زملائي . كنت غاضبًا لأنني تركت الفريق بعشرة لاعبين ، لكن زملائي في الفريق والطاقم الفني قدموا لي الدعم ، وحتى سيميوني أيضًا وهذا أمر لا يفعله أي شخص".


وعن تعليقه على الفرصة التي أهدرها قال :"لم أكن سعيدا بإهداراها وشعرت بالإحباط عقب إهدارها لكني سعيد بفوز ريال مدريد باللقب".
Advertisements

أخبار تهمك

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

رسمياًً.. الزمالك يصدم الكاف ويعلن رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ حوالي 4 ساعات

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة و 12 دقيقة

أخبار ريال مدريد: الريال سوبر إسبانيا وبرشلونة ينقض على صفقة الملكي والاقتراب من ضم نجم نابولي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ ساعتين و 10 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 11 ساعة

سواريز وراموس معلما فالفيردي.. نجم ريال مدريد يكرر ما فعله زميله ومواطنه

منذ أقل من ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تشافي يصدم البرسا وفقدان نجم الفريق 4 أشهر والاستقرار على خليفة فالفيردي وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

11:32 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status