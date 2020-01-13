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وزير النقل: "عيني على إيراد الشباك.. ولو مجبتش المصروفات يبقى فشل مني"

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:17 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تفقد محطة سكة حديد بورسعيد الجديدة وطريق "دمياط – بورسعيد"، مؤكدا أن محطة بورسعيد جديدة، وآمنة، وبها كافة الخدمات اللوجيستية.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن جميع المحطات على مستوى المحافظات تم تطويرها، كما تم زيادة عدد شبابيك حجز التذاكر، فضلا عن تحسين مستوى دورات المياه.

وأضاف وزير النقل: "أنا عيني على إيراد الشباك يوميا، ولو مجبتش المصروفات ده يبقى فشل مني"، منوها بأن ميزانية تطوير السكك الحديدية تصل إلى 86 مليار جنيه، كاشفا أنهم يستهدفون أن تنقل السكة الحديد 2 مليون راكب يوميا.
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كامل الوزير سكة حديد بورسعيد توك شو آخبار مصر

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