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احتيال.. فيلم وثائقي يفضح إرهاب الإخوان (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:19 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "احتيال"، يكشف عن عنف جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الفيلم، أن جماعة الإخوان رأت مبكرًا خطورة الاعتراف على أنفسهم، فكان لزامًا عليها التحرك من أجل إخفاء تلك الحقيقة، فقام المتهمين بإنكار كافة التهم المنسوبة إليهم داخل قاعات المحكمة.

يذكر أن جماعة الإخوان قامت بأعمال إرهابية عقب ثورة 30 يونيو، واجهها الجيش المصري والشرطة، وأصدر القضاء المصري حكمًا باعتبار الجماعة محظورة.
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