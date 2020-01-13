خبير بترولي: مصر أقدم دولة بمنطقة المتوسط في التنقيب عن الغاز

قال الدكتور جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن مصر أقدم دولة في منطقة المتوسط في التنقيب عن الغاز، موضحًا أنه كان يتم نقل الغاز دون إسالته في خطوط أنابيب مباشرة، لكن التقدم التكنولوجي أحدث طفرة في عمليات النقل الحالية.



وأشار "القليوبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، إلى أن منطقة البحر المتوسط تأتي في الترتيب الثاني بعد روسيا، ضمن أضخم المناطق في التنقيب عن البترول.



ونوه عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، بأنه كان هناك اتفاق لمد خط للغاز بين إسرائيل وتركيا ولكنه لم يتم، لافتًا إلى أن خطوط الغاز لا تتكلف ماليًا فقط، ولكنها تأخذ مدة زمنية كبرى.

