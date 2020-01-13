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خالد الصاوي عن الراقصة جوهرة:" أهلا أهلا عاش التقارب بين الشعوب"

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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شارك الفنان خالد الصاوي جمهوره، صورة جديدة له برفقة الراقصة جوهرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"،  أثناء مشاهدة العرض الخاص لفيلم" الفلوس"، بطولة الفنان تامر حسني .

وعلق "الصاوي"علي الصورة:" أهلا أهلا جوهرة عاش التقارب بين الشعوب"، فيما علق العديد من الجمهور بتعليقاتإيجابية.

يشار إلى أن خالد صالح انضم لأسرة "القاهرة كابول" مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي، والعمل من إخراج حسام على، وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سنرجي، ومن المقرر طرحه فى السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٠، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي تشويقي، ويتناول ظاهرة الإرهاب التي انتشرت فى مجتمعاتنا العربية.

ويذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي الرمضانية كان مسلسل "هى ودافنشي" مع ليلي علوي، ومي سليم، وبيومي فؤاد .


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منوعات خالد الصاوي جوهرة الفجر الفني

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