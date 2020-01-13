"الإحصاء" عن ارتفاع سكان مصر لـ191 مليون في 2052: سيناريو رهيب

عقب عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، على التوقعات بارتفاع تعداد سكان مصر إلى 191 مليون نسمة خلال عام 2052، قائلًا: "هذه الدراسة مبنية على استمرار عجلات الإنجاب الحالية التي تقدر بـ3.4 طفل لكل سيدة، وهذه الدراسة تعتبر جرس إنذار إذا لم يتغير سلوك السكان اتجاه الإنجاب".



وتابع شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن زيادة عدد السكان لهذا الحجم سيؤثر على جميع الخدمات في التعليم والصحة، وهذا السيناريو رهيب إن حدث، ولا نحبذ أن يحدث الفترة المقبلة.



وتمنى انخفاض نسبة الإنجاب لطفلين لكل سيدة خلال عام 2030، وهذا إن حدث فسيساعد في توفير الموارد الطبيعية، وسيقلل الضغط على المرافق.

