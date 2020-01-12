أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 12 يناير 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 12 / 1 / 2020:





رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

أكدت لجنة التخطيط بنادى الأهلى للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، ضرورة منح صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء، فرصة حقيقية المشاركة فى المباريات.





وحذرت اللجنة فايلر من فكرة إعارة اللاعب فى هذا التوقيت، خصوصا فى ظل وجوده بالقائمة الإفريقية، وعدم وجود بديل له بالقائمة.





وهناك مطالب للمدير الفنى بمنح صالح جمعة الفرصة فى المستطيل الأخضر للحكم على مستواه الفنى والبدنى وعدم الاكتفاء بالتدريبات.





يأتى ذلك بعد قرار فايلر بالموافقة على إعارة اللاعب بحجة عدم الاقتناع بإمكانياته الفنية خلال التدريبات اليومية.





أزمة بين فايلر والخطيب بعد تعادل بلاتينيوم

أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي غضبه الشديد من إدارة النادي بعد التعادل يوم أمس مع فريق بلاتينيوم الزيمبابوي 1-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ونقل مدرب الأهلي غضبه إلى إبراهيم الكفراوى، عضو مجلس الإدارة بسبب عدم توفير النادي طائرة خاصة لنقل الفريق إلى زيمبابوي لخوض اللقاء الهام.





غضب فايلر كانت له دوافع كبيرة أبرزها تأثر اللاعبين من رحلة الطيران مما تسبب في حالة الإجهاد الشديد قبل المباراة وهو ما آثر عليهم بالسلب.





تعادل الأهلي يوم أمس مع بلاتينيوم مع فوز النجم الساحلي على الهلال السوداني يوم أمس وضع الأهلي في موقف محرج حيث بات النادي الأحمر مطالب بالفوز في آخر جولتين أمام النجم الساحلى والهلال السودانى.





الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

في خطوة مفاجئة من قبل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط بقيادة محسن صالح، دخل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر في مفاوضات مع عدد من المهاجمين الإفارقة بدون علم السويسري فايلر المدير الفني.





ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بضم النيجيري إيليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي الأمر الذي أغضب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والخطيب بسبب مغالاة النادي السويسري في شروط الاستغناء عن اللاعب ودفعه لاتخاذ قرار بالتفاوض مع بعض المهاجمين الإفارقة.





وجاءت هذه الخطوة من قبل لجنة التخطيط وبمباركة الخطيب رئيس النادي الأهلي حتى لا يخسر النادي الوقت في التفاوض مع إيليكي وتضيع فرصة التعاقد مع مهاجم أجنبي غيره بعد اقتراب يناير على النهاية بدون حسم ملف الصفقة الثانية في القلعة الحمراء.





وحصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على الضوء الأخضر من لجنة التخطيط والخطيب بالتفاوض مع الثنائي علي سوي مهاجم سيسكا صوفيا البلغاري ومهاجم الملعب التونسي ومعروفة شروطهما لارتداء الفانلة الحمراء في يناير





11 إصابة في مستشفى الأهلي

ضربت الإصابات نادي الأهلي عقب مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويشكو الأهلي من 11 إصابة قبل مباراة طنطا يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري وهم:





شريف إكرامي، محمود وحيد، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رمضان صبحي، حسين الشحات، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمد محمود، حمدي فتحي





وتنوعت إصابات نجوم الأهلي ما بين السمانة وكدمة في وجه القدم وتمزق في الخلفية وآلام في الحوض والركبة وقطع في وتر أكيلس والغضروف.





أحمد فتحي يطلب مليون دولار لتجديد عقده مع الأهلي

وضع أحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شرطاً من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.





وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل بدون علم إدارة القلعة الحمراء.





وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد فتحي طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المساواة مالياً مع النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.





واشترط أحمد فتحي جوكر الأهلي الحصول على ملبغ مليون دولار في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده مع الفريق الأحمر بعدما تعرض للظلم في الموسمين الماضيين بالحصول على 4 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد.





خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

استقر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توقيع عقوبة مادية على حسين الشحات نجم الفريق، عقب العودة من المشاركة في مباراة بلاتينيوم ستارز بدوري أبطال إفريقيا.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل الفريق أن عبدالحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بسبب استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي والدخول في مشاحنات مع بعض الجماهير خلال الفترة الماضية.





وكان الشحات، قد رد على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب الهجوم على خالد محمود طبيب الفريق بشأن الإصابات، ليتلقى اللاعب الاتهامات بالتقصير مع فريقه والانشغال بالسوشيال ميديا.





وغاب حسين الشحات عن مواجهة الأهلي أمام بلاتينيوم ستارز، بسبب الإصابة، في المباراة التي حقق فيها المارد الأحمر تعادلًا مخيبًا، بالمباراة التي جمعتهما أمس بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.