Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني رمزي يٌقدم العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 10:12 م
Advertisements
هاني رمزي
هاني رمزي
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي بلال أحمد
Advertisements
قدم الفنان هاني رمزي، العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق، المقام في مسجد المشير طنطاوي، في قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس.

توفى والد إيهاب توفيق، بالإختناق نتيجة إندلاع النيران في فيلته بمنطقة مدينة نصر في صباح يوم الخميس الماضي ووصلت 8 سيارات إطفاء بعد بلاغًا تلقوه بحدوث حريق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطايق من الفيلا أدت إلى إشتعال النيران، ولقى والد إيهاب توفيق مصرعه نتيجة الإختناق.
هاني رمزي يٌقدم العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق (صور)
هاني رمزي يٌقدم العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق (صور)
هاني رمزي يٌقدم العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق (صور)
هاني رمزي يٌقدم العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة والد إيهاب توفيق والد إيهاب توفيق

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ 42 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: تشافي يصدم البرسا وفقدان نجم الفريق 4 أشهر والاستقرار على خليفة فالفيردي وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

ركلات الترجيح.. شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني LIVE

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياًً.. الزمالك يصدم الكاف ويعلن رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ ساعة

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أول فيديو لاشتعال النيران بفيلا والد إيهاب توفيق

بعد وفاة والده داخل الفيلا.. إيهاب توفيق يتصدر تويتر

"الجسمي".. أول الحاضرين في عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

إيهاب فهمي يصل عزاء والد إيهاب توفيق (فيديو وصور)

رامي رضوان يصل عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

مريم أمين تقدم واجب العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

08:12 م

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status