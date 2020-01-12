هاني رمزي يٌقدم العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق (صور)

قدم الفنان هاني رمزي، العزاء في وفاة والد إيهاب توفيق، المقام في مسجد المشير طنطاوي، في قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس.



توفى والد إيهاب توفيق، بالإختناق نتيجة إندلاع النيران في فيلته بمنطقة مدينة نصر في صباح يوم الخميس الماضي ووصلت 8 سيارات إطفاء بعد بلاغًا تلقوه بحدوث حريق.



وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطايق من الفيلا أدت إلى إشتعال النيران، ولقى والد إيهاب توفيق مصرعه نتيجة الإختناق.