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درجة الحرارة في الرياض | تنبيه هام برودة قارسة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الأحد 12/يناير/2020 - 09:36 م
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درجة الحرارة في الرياض
درجة الحرارة في الرياض
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درجة الحرارة في الرياض، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، انخفاض درجات الحرارة غدًا الإثنين بجميع مناطق المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على كلًا من المناطق التالية (تبوك - الجوف - الحائل - شرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.

أما عن درجة الحرارة في الرياض، فكانت العظمي 16 والصغرى 06، والرطوبة المتوقعة 65 ورياح نشطة.

تفاصيل درجة الحرارة في الرياض
درجة الحرارة في الرياض سوف تكون درجة حرارة الهواء في الليل من 4 إلى 6، وباردة جدًا أما نسبة نقطة الندى فتكون -3,14°C، ومن المتوقع هطول الأمطار، نسيم خفيف الرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 14-18 كم / ساعة.

وفي الصباح لارتفاع درجة حرارة الأرض درجة حرارة الهواء تصل إلى  5 إلى 9 درجة باردة جدًا، ونقطة الندى: -1,15°، ومن المتوقع هطول الأمطار، نسيم خفيف الرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 11-14 كم/ساعة ستكون السماء صافية.

أما تكون بعد الظهر لارتفاع درجة حرارة الارض درجة حرارة الهواء تصل إلى 10 إلى 15، أما نقطة الندى 0,5°، ومن المتوقع هطول الأمطار، نسيم عليل الرياح تهب من شمال بسرعة من 7-11 كم/ساعة، سماء صافية.

في المساء ستشهد انخفاض درجة حرارة الهواء إلى 8 إلى 12°، ونقطة الندى +0,5°، ومن المتوقع هطول الأمطار، نسيم عليل الرياح تهب من شمال شرق بسرعة من 7-11 كم / ساعة.
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