الشتاء.. تعرف على بعض فوائد الخروج في هذا الفصل





يلجأ الكثير من الأشخاص إلى قضاء الكثير من أوقاتهم في المنزل خصوصاً في فصل الشتاء، نظراً لبرودة الطقس وخشية من الإصابة بالأمراض كالانفلونزا ونزلات البرد، ولكن في واقع الأمر، فإن الخروج والحركة والمشي في درجات الحرارة المنخفضة يعود بالنفع صحياً بشكل كبير، بل يحسن المزاج.





ووفقاً لما ورد في مجلة "dilei" الإيطالية، أن هناك فوائد عديدة للخروج في الشتاء وأهمها.





1) الحصول على فيتامين "د"، الذي يقوي امتصاص الكالسيوم الطبيعي مما يساعد جسم الإنسان على مكافحة الإصابة بالالتهابات، خاصة ما يتعلق منها بالعظام.





2) ويستفيد الجهاز المناعي من المشي والخروج خلال فصل الشتاء، فيعتاد الجسم أيضا على درجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، لذا ينصح بالتمشية لمدة 30 دقيقة يومياً، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي ويجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.





3) ويؤثر الجلوس في المنزل الدافئ بشكل تام وبدون وجود ضوء طبيعي يؤثر سلبا على الحالة المزاجية للإنسان ويقلل من مستويات هرمون السيروتونين، مما يعمل على حدوث تغيير في الساعة البيولوجية التي تتحكم في المزاج، فضلا عن المعاناه من مشاكل الهضم والقولون العصبي وغيرها من الأمراض التي يسببها التوتر.





لذلك فإن الخروج والتمشية تحت أشعة الشمس الطبيعية في ساعات النهار خلال فصل الشتاء يزيد من نسبة السيروتونين، الهرمون المسؤول عن تحسين الحالة المزاجية وتقليل الإصابة بالاكتئاب.





4) يعمل الخروج من المنزل في فصل الشتاء على تسريع عملية التمثيل الغذائي، إذ يحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة والشعور بالدفئ ولا يوجد نشاط أفضل لتحقيق ذلك مثل المشي والخرج، الذي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية ومن ثم تسريع عملية الأيض.



