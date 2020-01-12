Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 12/يناير/2020 - 09:19 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
محمد الصو
Advertisements
نتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، ضد أستون فيلا، بفوز السيتيزبن بسداسية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح مانشستر سيتي، في رفع رصيده إلى 47 نقطة ويصعد للمركز الثاني، فيما تواجد أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.

وافتتحت مباريات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج، مساء أول أمس الجمعة بفوز شيفلد على وست هام بهدف دون رد، فيما استكملت المباريات أمس السبت وبدأت بتعادل أرسنال ضد كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفوز إيفرتون على برايتون بهدف دون رد.

وشهدت الجولة مفاجأة قوية بعدما تلقى ليستر سيتي، هزيمه مفاجأة أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، ومانشستر يونايتد على نوريتش سيتي برباعية نظيفة، وتشيلسي على بيرنلي بثلاثة دون رد، وتعادل وولفرهامبتون أمام نيوكاسل، بهدف لكل فريق، فيما حقق ليفربول فوزًا على توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد.

واختتمت مبارايات الجولة اليوم الأحد، بفوز واتفورد على بورنموث بثلاثية دون رد، وهزيمة أستون فيلا بسداسية مقابل هدف ضد مانشستر سيتي، لحساب نفس الجولة.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي من خلال التقرير الآتي:-

"السبت 18 يناير"

واتفورد × توتنهام في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.
برايتون × أستون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
مانشستر سيتي × كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وست هام × إيفرتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
آرسنال × شيفلد يونايتد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
نوريتش × بورنموث في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ساوثهامبتون × وولفرهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
نيوكاسل يونايتد × تشيلسي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

"الأحد 19 يناير"
بيرنلي × ليستر سيتي في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.
ليفربول × مانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
Advertisements

أخبار تهمك

Real VS Athletic تردد قناة السعودية الرياضية الجديد لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الأسباني KS

منذ أقل من ساعتين

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ أقل من ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ أقل من ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ يوم

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بث مباشر ksa sport مشاهدة ديربي مدريد اونلاين يوتيوب مجانا السوبر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 7 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

08:12 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status