مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي

نتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، ضد أستون فيلا، بفوز السيتيزبن بسداسية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونجح مانشستر سيتي، في رفع رصيده إلى 47 نقطة ويصعد للمركز الثاني، فيما تواجد أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.





وافتتحت مباريات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج، مساء أول أمس الجمعة بفوز شيفلد على وست هام بهدف دون رد، فيما استكملت المباريات أمس السبت وبدأت بتعادل أرسنال ضد كريستال بالاس بهدف لكل فريق، وفوز إيفرتون على برايتون بهدف دون رد.





وشهدت الجولة مفاجأة قوية بعدما تلقى ليستر سيتي، هزيمه مفاجأة أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، ومانشستر يونايتد على نوريتش سيتي برباعية نظيفة، وتشيلسي على بيرنلي بثلاثة دون رد، وتعادل وولفرهامبتون أمام نيوكاسل، بهدف لكل فريق، فيما حقق ليفربول فوزًا على توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد.





واختتمت مبارايات الجولة اليوم الأحد، بفوز واتفورد على بورنموث بثلاثية دون رد، وهزيمة أستون فيلا بسداسية مقابل هدف ضد مانشستر سيتي، لحساب نفس الجولة.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي من خلال التقرير الآتي:-





"السبت 18 يناير"





واتفورد × توتنهام في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

برايتون × أستون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي × كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وست هام × إيفرتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

آرسنال × شيفلد يونايتد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نوريتش × بورنموث في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون × وولفرهامبتون في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.





"الأحد 19 يناير"

بيرنلي × ليستر سيتي في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول × مانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.