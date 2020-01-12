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الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأزمة السورية

الأحد 12/يناير/2020 - 09:09 م
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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الوزارة بعاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، المبعوث الأمريكي الخاص للمشاركة السورية جيمس جيفري والوفد المرافق له.

ودار خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأزمة السورية والجهود المبذولة حيالها، وذلك في حضور وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان.

كما استقبل وزير الخارجية، اليوم بمكتبه، وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
ولد في 1 نوفمبر 1974؛ وعين وزير الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء السعودي منذ 23 أكتوبر 2019، سبق أن تولّى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن، وسبق له أن شغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا ما بين فبراير 2019 حتى توليه منصب وزير الخارجية في أكتوبر من العام نفسه.

شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة 1996-1998، ونائب رئيس ومن ثم رئيس شركة السلام للطائرات من 2001-2013، وعيّن في 2017 مستشارا في وزارة الخارجية، كما كان عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ورئيس لجنتها التنفيذية في 2017، وعيّن سفيرا للمملكة في ألمانيا في 2019.

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الكلمات المفتاحية

المبعوث الأمريكي الأمير فيصل بن فرحان الأزمة السورية

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