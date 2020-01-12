ليلى علوي تسترجع ذكرياتها مع أحمد زكي عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة لها برفقة الفنان الراحل أحمد زكي، من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .



وعلقت "علوي" علي الصورة:" كنت محتاجة حد أتكلم معاه، أتكلم معاها ويسمعني ويطيب بخاطري لما أ كون مضايق ولقيتك أنت عملتي كل ده، سيد غريب ونوسة فيلم أضحك الصورة تطلع حلوة١٩٩٨ للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفة" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي، مشاركتها في مسلسل" هي ودافنشي" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، خالد الصاوى، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغني، بيومي فؤاد، إخراج عبد العزيز حشاد، تأليف محمد الحناوي .

