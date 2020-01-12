مادلين مطر في عزاء والد إيهاب توفيق

حضرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، عزاء والد الفنان إيهاب توفيق، الذي يقام اليوم بالتجمع الخامس.







حرص الملحن عمرو مصطفى، عل مساندة الفنان إيهاب توفيق، ويكون من أول الحضور في عزاء والده، اليوم.





وكان حضر العديد من النجوم عزاء والد الفنان إيهاب توفيق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعد أن نشب حريق يوم الخميس الماضي بفيلا إيهاب توفيق في مدينة نصر.









جدير بالذكر أن التحقيقات أسفرت عن أن الحريق نتيجة ماسًا كهربائيًا حدث في الدفاية، مما أدى لاشتغال الحريق في فيلا الفنان إيهاب توفيق، فقامت الخادمة بالاستنجاد بالفنان إيهاب توفيق لإنقاذ والده، ولكن النيران اشتعلت في معظم البيت، فلم يستطيع انقاذ والده