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أشرف زكي يؤدي واجب العزاء في والد إيهاب توفيق

الأحد 12/يناير/2020 - 09:17 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على تأدية واجب العزاء فى والد المطرب إيهاب توفيق.


وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم فيفي عبده، رامي صبري، محمد لطفي، وائل الابراشي، حميد الشاعري، شادي محمد، حسين الجسمي وآخرين.

وبدأت مراسم عزاء الراحل أحمد توفيق والد المطرب إيهاب توفيق اليوم فى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.


يشار إلى أن الراحل أحمد توفيق والد إيهاب توفيق رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي أثر حريق الفيلا التي كان يقيم فيها بمدينة نصر، وأكدت التحقيقات أن الحريق نتج عن حدوث ماسا كهربائيا من الدفاية، وأن الراحل توفى مختنقا.
أشرف زكي يؤدي واجب العزاء في والد إيهاب توفيق
أشرف زكي يؤدي واجب العزاء في والد إيهاب توفيق
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