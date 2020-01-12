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"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 08:05 م
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بوابة الفجر
لمياء علي تصوير بلال أحمد وعبدالحافظ حمدي
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من الأهل ونجوم الفن والإعلام.

وانهار الفنان إيهاب توفيق بسبب حزنه الشديد على والده وكان مابين البكاء تارة والصمود تارة أخرى.

ووصل كابتن شادي محمد إلى العزاء لمواساة إيهاب في محنته، كما تواجد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لتقديم واجب العزاء كما كان من أبرز الحاضرين الداعية الإسلامي مظهر شاهين ومحمد لطفي وحميد الشاعري ولطيفة وعدد آخر من الفنانين.


يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، أثر نشوب حريقًا في الفيلا التي كان يقيم فيها بمدينة نصر.

وأكدت التحقيقات أن الحريق نتج عن حدوث ماسًا كهربائيًا من الدفاية، و أدى ذلك لاشتغال الحريق، وقامت الخادمة بالاستنجاد بالفنان إيهاب توفيق لإنقاذ والده، ولكن النيران اشتعلت في معظم أرجاء المنزل، وأسفر الحادث عن وفاته مُختنقًا.
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
"بين البكاء والصمود".. إيهاب توفيق ينهار في عزاء والده (صور وفيديو)
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