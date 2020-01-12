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بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط

الأحد 12/يناير/2020 - 06:07 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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ينتظر الملايين، الحدث العالمي الذي يشاهده جميع أنحاء العالم، في شهر فبراير القادم، لنقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارات بحي مصر القديمة.

وتستعد محافظة القاهرة لهذا الحدث الضخم، من خلال تجهيزات الشوارع ودهان العقارات بلون موحد، وتجديد عمدان الإنارة ودهان الأرصفة وتشجير بعض المناطق، ليليق بموكب المومياوات وعظمة الحضارة المصرية.

ومن المقرر أن يتحرك الموكب من ميدان التحرير مرورًا بطريق كورنيش النيل وشارع القصر العيني، ووصولًا إلى متحف القومي للحضارات بالفسطاط.

ووافقت الجهات الأمنية على تقديم موعد نقل المومياوات بناءً على طلب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بدلًا من نقلهم في نهاية شهر يناير الجاري، لعد الانتهاء من التجهيزات الكاملة لهذا الحدث.

ويكثف حي مصر القديمة من مجهوداته، لتجميل الطرق والكباري وتقليم الأشجار وتبليط الأرصفة وتركيب البلدورات ودهان السور الخاص بحديقة الفسطاط باللون الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى توحيد لون المحالات المطلة على سير الموكب.

وحصلت "الفجر" على بعض الصور من أخر التطورات المستحدثة لسير موكب المومياوات بمنطقة حي مصر القديمة.

ويظهر في الصور أعمال تبليط الأرصفة بشارع الفسطاط، والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى تلوين السور باللون البيج والأزرق، فضلًا عن دهان كوبري المشاه بالكورنيش ونظافته.

كما يظهر دهان العقارات باللون الموحد، وظهورها بالشكل اللائق وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، كما تم رفع كفاءة الإنارة ودهان العمدان.
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
بالصور.. استعدادات محافظة القاهرة لموكب نقل المومياوات الملكية للفسطاط
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موكب المومياوات محافظة القاهرة متحف الحضارات سير المومياوات حي مصر القديمة المومياوات اللواء خالد عبدالعال الفسطاط

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