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في أول زيارة له.. تميم يقدم "3 مليارات دولار" لإيران لدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية

الأحد 12/يناير/2020 - 05:52 م
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تميم وروحاني
تميم وروحاني
الفجر
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زار الأمير القطري تميم بن حمد، اليوم الأحد، العاصمة الإيرانية (طهران)، وتعتبر هذه أول زيارة لتميم منذ توليه منصبة في عام 2013م.

وأوضح موقع قطريليكس: أن تميم بن حمد قدم للرئيس حسن روحاني 3 مليارات دولار؛ لسد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي قامت إيران بقصفها يوم الأربعاء الماضي ، كما ذكر موقع "ميدل إيست أون لاين" أنباء عن مصادر إيرانية بتقديم الـ 3 مليارات من قطر لإيران، حسبما نقل موقع "فوري" الإيراني الناطق عن المعارضة الإيرانية.

وأفادت وكالة إيران الرسمية "إرنا"، بأن "أمير قطر وصل إلى إيران في زيارة رسمية يلتقي خلالها حسن روحاني؛ لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة بالمنطقة".

ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم أمس السبت، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، القول: إن "قواته تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري، الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني".

وتابع قائد القوة الجوفضائية: "الطائرة الأوكرانية أعطت إشارات للرادارات على أنها صاروخ كروز مما دفع المضادات الإيرانية لإسقاطها"، مضيفا: "أنظمة الدفاع الجوي كانت على أعلى مستوى من الاستعداد بسبب التوتر مع أمريكا، لذلك كان يكفي ضغط زر واحد لإطلاق الصواريخ".

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الكلمات المفتاحية

قطر تميم الطائرة الاوكرانية إيران

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