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برومو "لص بغداد" يتجاوز 12 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه

الأحد 12/يناير/2020 - 05:47 م
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لص بغداد
لص بغداد
الفجر الفني
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تخطي برومو فيلم "لص بغداد"، حاجز ١٢ مليون مشاهدة وذلك بعد أسبوع  فقط من طرح البرومو، حيث سيتم  طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الجاري للمنافسة فى موسم أجازة منتصف العام الدراسى، وسيطر على البرومو مشاهد الاكشن والمطاردات التى تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية، كما لم يخل البرومو من الكوميدىا التى بدت واضحة على النجم الكوميدى الشاب محمد عبد الرحمن "توتة"،  كما تصدر البرومو ترندات السوشيال ميديا فور الكشف عنه مباشرة.

ومن المقرر أن يتم توزيع الفيلم على 300 دار على مستوى الوطن العربى، ومن ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجى للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد إمام فى الوطن العربى . 
 
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.
 
"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.
 
وفى سياق آخر يغيب محمد إمام عن الدراما فى شهررمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "هوجان" الذى شارك فى بطولته كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".
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