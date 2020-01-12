"الوزير" يوجه بتركيب لوحات إرشادية داخل محطة سكك حديد بورسعيد



يذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، افتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.



وتفقد الوزير، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمأن على كفاءة أجهزة الـ"إكس راي" بالمحطة، وأجرى حوارًا مع موظفي المحطة والأمن بها للوقوف على ماهية استعداداتهم واجراءاتهم في التعامل مع الجمهور.



وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات الخاصة بالمحافظات، وذلك داخل محطة سكك حديد بورسعيد التي تم تطويرها.وشدد "الوزير"، على تعميم هذه اللوحات في كافة المحطات الرئيسية والمركزية، بالإضافة إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر، وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب بدون تذكرة.وأعطى وزير النقل، تعليماته لموظفي الشباك، بقبول رجوع التذكرة قبل الموعد بـ 24 ساعة بنسبة الخصم المقررة، حتى يتم القضاء على ما يسمى بـ "السوق السوداء" داخل محطات السكك الحديدية.واطلع "الوزير"، على الإجراءات الأمنية وتشغيل أجهزة المراقبة الإلكترونية والتفتيش على الأشخاص والمواد الخطرة من خلال تفعيل البوابات الإلكترونية، مشددًا على الأمن اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.